Lidé blokovali silnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Chtějí bezplatný souběžný úsek dálnice

Uvedl, že podle odhadů by se po vynětí dálnice D56 ze zpoplatněných úseků provoz v obci snížil zhruba o třetinu. „Naše rodinné domy jsou poměrně blízko této krajské komunikace. Každé auto, které ubude, je pro nás důležité. Exhalace z osobní i nákladní dopravy jsou velké, proto chceme co nejvíc aut dostat mimo naši obec,“ řekl Hejneš.

Situace v Žabni je podle něj kritická. „Znemožňuje to průchod dětí do mateřské a základní školy, znemožňuje to výjezd lidí. Dálnice je pro nás přirozeným obchvatem, ale spousta lidí, kteří nemají dálniční známku, si zkracuje cestu, využívají tento neplacený úsek,“ řekl starosta.

Petici podepsalo osm tisíc lidí

Starostové letos sepsali petici se žádostí o vynětí úseku dálnice ze zpoplatněných úseků. Podepsalo ji přes osm tisíc lidí a před měsícem ji obdržel úřad vlády i ministerstvo dopravy. „Myslím, že osm tisíc podpisů pod peticí by stálo za to, aby pan ministr se minimálně s námi spojil. My ho vyzýváme, aby s námi jednal tady na místě a se situací, která je pro nás kritická, se seznámil,“ řekl Hejneš.

Starostové považují za absurdní platit dálniční známku kvůli silnici, která podle nich dálnici ani nepřipomíná. Zhruba třináctikilometrový úsek na jinou dálnici nenavazuje, a navíc je často opravován, takže tam řidiči podle starostů nejen musí stále hlídat rychlost, ale také se soustředit na dopravní kužely a provizorní čáry.

Zástupci obcí ve čtvrtek dopravu na silnici v Žabni zablokovali dvakrát na deset minut, využili k tomu i traktorů. I když někteří řidiči blokádu objížděli po místních ulicích, v koloně stály brzy desítky aut. Blokády se zúčastnili jen zástupci obcí, kteří se domluvili telefonicky, a pár místních obyvatel, kteří byli zrovna poblíž. Zúčastnili se i radní z ostravských obvodů a Frýdku-Místku.

Protesty se mohou stupňovat

„V dnešní situaci, která je nepříznivá pro jakékoli shromáždění, jsme to nechtěli úplně zveřejňovat. Předpokládáme, až se situace uvolní a budeme řešit podobné akce dál, pokud s námi pan ministr nebude jednat, tak se svoláme i s veřejností,“ řekl Hejneš.

Mezi demonstrujícími byl i starosta nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář (ANO). „U nás začíná ta zóna. Máme občany, kteří jezdí tímto směrem pravidelně každý den do práce,“ řekl Bednář.

Náměstek frýdecko-místeckého primátora Karel Deutscher (ČSSD) řekl, že obce navrhují ústupek. „Ať je to na dva tři roky, ať to umožní obcím na souběžné cestě udělat nějaké kroky k tomu, aby silnice nebyla tak lákavá pro to objíždění a zkracování,“ řekl Deutscher.

Starostové podle něj mohou akce stupňovat. „V případě, že se covidová situace bude zlepšovat a zároveň Praha nebude registrovat naše požadavky, jsme připraveni třeba i každý týden blokovat souběžné silnice. Dokážu si představit, že stejnou akci uděláme ve Sviadnově a ta blokáda bude mít mnohem větší dopad,“ uzavřel Deutscher.