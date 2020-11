U Šakvic by se mohla těžit ropa nebo zemní plyn. Z poplatku by pak obec ráda postavila domov pro seniory

V polích za Šakvicemi vyrostla nepřehlédnutelná 55 metrů vysoká věž. Soustava několika stovek speciálních tyčí, ovládaná z kabiny sahá do hloubky dva a půl kilometru a těžaři chtějí postoupit ještě hlouběji. Na nerostné suroviny by mohli narazit ve třech a půl kilometru.

Moravské naftové doly se tímto vrtem vrací k průzkumu, kvůli pandemii koronaviru ho totiž pozastavily. „Cena ropy padla v určité době až na úplné minimum, takže velká část našich průzkumů se stávala nerentabilními,“ vysvětlila ředitelka divize průzkumu a tržby dolů Jana Hamršmídová.

U Mikulova vzniklo nové plynové středisko

U Mikulova v těchto dnech už společnost těžbu spouští. Otevřela tam nové plynové středisko. Plyn z něj pokryje roční spotřebu zhruba desítky tisíc domácností. „Středisko je naprosto bezobslužné. Veškerá těžba je řízená z centrálního dispečinku. Předpokládáme, že ho budeme využívat takových čtyři až pět let,“ řekla Hamršmídová.

Podobně by to mohlo teoreticky vypadat i v Šakvicích, pokud sondy narazí na nerostné suroviny. Část peněz z poplatku za těžbu by potom dostala obec, stejně jako jinde.

„Moje představa je zřídit tady domov seniorů, kde bychom se dokázali postarat o ty staré lidi i v době, kdy se nedokážou pohybovat,“ řekla starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová (nezávislá za STAN). Jestli bude průzkum úspěšný, se ukáže během několika týdnů.