Za sportem za hranice. Lidé z jižní Moravy jezdí trénovat do Rakouska

Do Rakouska nyní jezdí více trénovat i profesionální sportovní týmy. Například brněnští basketbalisté ve čtvrtek poprvé trénovali v hale spřáteleného klubu v Mistelbachu. „Je super, že se aspoň v této situaci můžeme dostat do haly a snad nějak neztratit úplně kondici a formu, než se zase rozběhne sezona,“ řekl kapitán klubu Basket Brno Jan Kozina.

Kromě tenistů jezdí za hranice také zájemci o squash nebo posilovnu. Návštěvníků z Česka přibylo například ve Sportcentru Laa, které je od hranic vzdálené asi tři a půl kilometru. „Dostávám mailem zprávy, jestli nabízíme jednodenní karty, jestli lidé mohou denně jezdit trénovat. Pro nás to není žádný problém,“ uvedla vedoucí sportcentra Alexandra Mörth.

Češi momentálně v tuzemských fitness centrech či na jiných sportovištích trénovat nemůžou. Kvůli opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem se všechna sportoviště uzavřela. Například amatérští tenisté teď začali jezdit na tréninky do Rakouska. „Když není hala plná, tak se snažíme každý den,“ řekl tenista Adam Cvingraf. Tamní podmínky si pochvalují i trenéři.

„My už jsme si prošli nemocí covid-19 celý kádr před měsícem, takže by to pro nás byl restart do sezony číslo tři, kdybychom vynechali další dva týdny mimo palubovku,“ popisuje situaci trenér brněnských basketbalistů Lubomír Růžička.

Do Rakouska i za relaxem

V Česku se musely uzavřít například i sauny nebo wellnesscentra, tato zařízení ale v Rakousku fungují. Nejbližší u jihomoravských hranic je právě centrum v Laa, před kterým v pátek dopoledne parkovala asi dvacítka aut s českou poznávací značkou.

„V hotelu jsme v posledních dnech neobdrželi žádná rušení pobytů. Naopak, máme často vyšší poptávku po pokojích, po přenocování,“ uvedl marketingový ředitel Therme Laa Esteban Leonhard. Výrazný nárůst českých rekreantů tam ale zatím nepocítili, očekávají však, že by mohlo zájemců z Česka přibýt příští týden.