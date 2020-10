Igelitový sáček na krápníku už není k smíchu. V jeskyních je plastového odpadu stále víc

Vnik smetí do krasového podzemí takovým způsobem není ničím novým. Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Mendelovy univerzity, který je aktivním speleologem, tento jev pozoruje od 90. let. Dříve ale byl podle něj nález sáčku, třeba od mléka, omotaného kolem krápníku výjimkou a raritou, dnes je to běžná věc.

„Exkurze se takovému nálezu zpravidla usmály. Před několika lety jsem si ale uvědomil, že tato výjimka se změnila na standard. Zatím nikoho nenapadlo tyto nálezy zdokumentovat a zhodnotit,“ uvedl.

Experti z @MENDELUcz dokumentují odpad v jeskyních. V posledních letech ho přibývá a např.sáčky omotané kolem krápníků nejsou výjimkou. Dokumentace znečištění ukazuje i na historické a současné zatížení krajiny. My jsme dnes našli i házenkářský míč nebo obal od mléka ještě z ČSR. pic.twitter.com/quEwmpMAxj — Aneta Beránková (@Berankova_CT) October 2, 2020

Plastový odpad se do jeskyní dostává splachem z povrchu, kdy povrchová voda rychle teče do podzemí. Vždy jde o průtok propastmi, které jsou v tomto případě nazývány ponory nebo propadáními.

„Tato voda s sebou přirozeně unáší půdu a sedimenty i organický materiál, jako je lesní hrabanka, větve a v některých případech i rozměrnější kusy různých materiálů. Pokud se na povrchu vyskytuje jakékoliv znečištění, tak ho voda strhne do podzemí, kde se odpad hromadí. V krasu se tedy nejedná o klasické zasakování, které známe z jiných typů krajin, při kterém je v půdě voda filtrována a čištěna,“ vysvětlil Geršl.