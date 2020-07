Na křídlech za lva. Výstava přibližuje život československých letců v řadách RAF

Výstava s názvem Na křídlech za lva je rozdělena na patnáct částí a přibližuje život letců od výcviku za první republiky až po jejich odchod do Velké Británie k RAF.

Jedním z nich byl i Karel Kuttelwascher – rodák ze Svatého Kříže na Vysočině. Tento pilot si během druhé světové války připsal na své konto dvě desítky sestřelených letadel. Souboje ve vzduchu přežil, na zemi ho však zradilo srdce – zemřel v srpnu 1959 v Anglii v nedožitých 43 letech.

K vidění jsou uniformy i ochranné pomůcky

Na jakých strojích se tehdy létalo, připomínají modely válečných letadel. Výstava nabízí také originály uniforem a ochranných pomůcek. Mezi nimi je například kyslíkový vak pro děti.

„V roce 1940 se nevědělo, jestli nacisté nepoužijí biologické zbraně. Do vaku se uložilo celé dítě a ti, kteří se o něj starali, pumpovali,“ popsal exponát vedoucí Czech Spitfire Club Jihlava Zdeněk Sadecký.

Výstava by se časem mohla přesunout do nyní opravovaného křídla jeníkovského zámku, kde by mělo vzniknout i muzeum.