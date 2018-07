Jako instruktor vedl v RAF české piloty. Bojujte za to, v co věříte, vzkázal Čechům Elkington

Tři měsíce bojoval i po boku Rusů v okolí Murmansku. Premiér Winston Churchill ho tam tehdy vyslal, když sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin žádal o vojenskou pomoc. „V roce 1941 vyslali konvoj Derviš s vojenskými zásobami a dvaceti čtyřmi piloty a letouny na letadlové lodi. Dopluli jsme do Vaengy blízko Murmansku. Stejně jako předtím s Čechy, tak s Rusy, všichni piloti dohromady. Bylo to hezké.“

„Moje matka se dívala. Viděla mě, jak padám. Byl jsem poslaný do nemocnice… Zvláštní je, že to vůbec nebolelo. Přestože šlo o zásah z kanonu, který prošel oběma nohama. Ale plameny, které šly z palivové nádrže na pravoboku, byly docela impozantní,“ vzpomínal. Za svůj největší úspěch během války proto považuje to, že ji přežil.

Elkington je jedním z posledních žijících lidí, kteří v kokpitu pomáhali zachránit před Hitlerem Spojené království, a tím i Evropu. Těžce proto nese, jak komunistický režim po druhé světové válce zabíjel a věznil české letce, kteří se vrátili do Československa. „To je strašné. Absolutně příšerné. Jakkoliv neomluvitelné. Zločinecké,“ konstatoval.

Bojujte za to, v co věříte

A co by si podle něj mladí Češi měli pamatovat, když přijde řeč na české piloty bojujících v britském královském letectvu? „Můžete prohrát bitvu ve své domovské zemi, ale válka nebyla prohraná. Válku jsme vyhráli. Bojujte proto za to, v co věříte.“

V britském letectvu bojovalo za války asi dva tisíce Čechoslováků. Téměř pět set jich padlo. Osmdesát osm českých pilotů, kteří se účastnili bitvy o Británii, má spolu s ostatními pomník nedaleko od sídla britských premiérů.