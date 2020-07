Boskovická přehrada má novou, pevnější hráz. Zadrží i tisíciletou vodu

Už v 80. letech se kromě protipovodňové ochrany nádrž stavěla i k zásobování regionu pitnou vodou. „Z vodárenské věže, jsou zde odběrná zařízení ve dvou úrovních. My jsme schopni poskytovat sto dvacet vteřinových litrů vody pro úpravu,“ řekl Chmelař. Funkci ale přehrada přestala kvůli nižší spotřebě plnit už dva roky po uvedení do provozu. Kvůli suchu se z ní možná zdroj pitné vody opět stane.

Nádrž by mohla být dalším zdrojem vody pro Blanensko i Brno

Úpravna vody z přehrady na okraji Boskovic je od roku 1996 zavřená. Vodárny nicméně teď uvažují o rekonstrukci technologií v budově. „Blanensko a Boskovicko jsou v současné době zcela závislé na pouze podzemních zdrojích, což je velmi kvalitní pitná voda. Byla by to možnost zásobování obyvatel v případě, že by byl nedostatek vody z těchto zdrojů,“ nastínila mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Oprava zastaralých strojů by vyšla na více než dvě stě milionů korun. Šance je to pro celý kraj. Vodovodním řadem by mohla voda proudit až do Brna a Boskovická přehrada by se mohla stát spolu s Vírem jediným jihomoravským povrchovým zdrojem pro kohoutky v metropoli.