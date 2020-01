Boskovická přehrada by mohla pitnou vodou v budoucnu zásobovat i Brno. Ve Víru a Březové je jí málo

Brno a jeho okolí jsou zásobovány pitnou vodou ze dvou zdrojů, z prameniště Březová nad Svitavou a z vírské nádrže, ani jeden z nich ale není v Jihomoravském kraji. V případě déletrvajícího sucha by podle odborníků mohlo být zásobování ohroženo.

Právě boskovická nádrž by se v budoucnu mohla stát dalším zdrojem, z něhož by Brno mohlo pitnou vodu brát. „Má velkou kapacitu a vzhledem k tomu, že tato oblast je zásobována podpovrchovou vodou, do budoucna může sloužit jako zdroj pitné vody,“ vysvětlil ministr Toman.