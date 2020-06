Okénko 300 let do minulosti se otevírá u Kuksu. Aplikace ukáže, jak vypadal Braunův Betlém původně

Aplikace ukazuje původní podobu Betléma u Kuksu z 18. století včetně toho, co zaniklo. Již neexistuje například sloup s nebeskou branou a sochou anděla. Alespoň na obrazovkách mobilních telefonů či tabletů však ožívá.

Kromě historické podoby Betléma u Kuksu je v aplikaci také možné přečíst si informace o minulosti památky, kterou Matyáš Bernard Braun vytesal v lese do pískovce a která je od roku 2001 národní kulturní památkou.

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) věří, že aplikace a naskenování zvýší zájem o památku a pomohou její záchraně. Důležitým krokem ke zlepšení stavu objektu je podle něj nedávno vydané stanovisko krajského odboru památkové péče k tomu, jak by se mohlo v lokalitě postupovat. „Mohla by se začít dělat dokumentace k cestám k objektům, k odvodnění lokality či případnému sezonnímu zastřešení soch,“ uvedl hejtman. Příští rok by chtěl začít „dělat reálné kroky“.

Památkáři při údržbě Braunova díla bojují hlavně s přírodními vlivy – a tento boj prohrávají. Podle odborníka na betlémy Leoše Pryšingera zarůstají sochy mechem a příliš nepomáhá ani opakované čištění. „Očistilo se to v letech 2014 a 2015, už to zarůstá,“ podotkl.