Praha koupí odsvěcený kostel sv. Šimona a Judy na Starém Městě

„Kostel již léta slouží jako významný kulturní stánek a Praha do něj již v minulosti investovala značné prostředky v rámci údržby. Jsem rád, že takto významný objekt směřuje do vlastnictví hlavního města, a to z toho důvodu, že bude zachováno jeho kulturní a společenské poslání, aby ho nepotkal stejný osud jako kostel svatého Michala, kde byl jeden čas klub a nevěstinec,“ uvedl Chabr.

Odsvěcený kostel sv. Michala, který stojí kousek od Staroměstského náměstí, byl jako zchátralý v roce 1984 převeden na Národní knihovnu, která pro něj nenašla využití. V devadesátých letech se ho pokoušela neúspěšně prodat, pak ho pronajala. V roce 2005 ho prodala kontroverznímu nájemci za 46 milionů korun.