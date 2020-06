Obchody, design, vyhlídková věž a nové vchody. Pražská tržnice se dočká rekonstrukce za miliardy

„Chceme, aby to byl živý areál přístupný pro všechny věkové a příjmové skupiny a nabízel vhodný mix aktivit, obchodu, služeb, gastronomie či kultury. Máme zájem uchovat tržnici celistvou a plně pod kontrolou města,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Hlavní město hodlá investovat do opravy dvě až tři miliardy korun v příštích 15 letech. Budou zde i kanceláře, supermarket nebo vyhlídková věž. Rozšíří se možnost vstupu, vysadí nová zeleň a dešťová voda poteče do podzemních nádrží.

„Je to strategický cíl města, aby se areály jako holešovická tržnice proměňovaly, aby nabídly novou funkci a formu a aby opět přitáhly Pražany,“ uvedl ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Pětina areálu je dnes nevyužita.

Město nyní čeká na stavební povolení a tendr na opravu pak vypíše v druhé polovině roku. Zároveň najde projektanta na opravu inženýrských sítí, které jsou ve špatném stavu a bez nichž nelze opravovat budovy. „I kdybychom některé budovy nyní zrekonstruovali, tak bychom je nebyli schopni napojit na sítě,“ řekl Vyhnánek.

Při rekonstrukci zůstane tržnice stále v provozu. „Kdybychom ji na dva roky zavřeli, tak si sem všichni odvyknou chodit a musíme začít od nuly,“ upozornil Boháč.

Centrální korzo i pop-up zóna

Areál bude rozdělen do několika zón. „Základ je v maloobchodě, službách a gastronomii. Budovy nejsou monofunkční,“ uvedla Blanka Vačková ze společnosti JLL, která spolupracovala na ekonomické studii. Tu si nechalo zpracovat město.

Rekonstrukce se dočká centrální korzo. Na něm budou mobilní stánky, infocentrum a v hale 29 tržiště s jídlem. Kromě gastroprovozu by se tu měly konat také konference a podobné akce.

Další částí areálu je takzvaná pop-up zóna, která sousedí s korzem a je směrem k řece. Mohly by zde vzniknout menší obchody, které by se pronajímaly na kratší dobu nebo začínajícím podnikatelům. V hale 2 by mohlo být centrum českého designu.