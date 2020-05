Bezručův Červený domek v Kostelci na Hané se opět otevřel jako muzeum

Do projektu včetně demolice bílého domku vložil kraj osm milionů korun. Uvnitř zrekonstruované budovy je sezonní expozice složená především z básníkovy pozůstalosti. Většina předmětů je původních, restaurátoři na nich pracovali půl roku. Ve sbírce je i občanský průkaz Vladimíra Vaška, jak znělo Bezručovo civilní jméno.

Dům z červených cihel v Kostelci na Hané obýval básník Petr Bezruč až do své smrti v únoru 1958. Několik desítek let ale tato památka chátrala. V roce 2018 Olomoucký kraj zahrnul tuto budovu mezi investiční priority.

V druhé místnosti směřující do dvora jsou instalovány panely s texty o životě a díle básníka. Uprostřed místnosti stojí vitrína s dokumenty a osobními věcmi. „I přesto, že dům je v okrajové části města Kostelce na Hané, věříme, že turisté si k němu cestu najdou. Jsme připraveni i na kolaře, kterým jsme v místě pořídili i dva stojany na kola,“ podotkla Provazová.

V místnosti do ulice je k vidění vybavení pokoje tak, jak jej básník Bezruč obýval. „Místnost jsme vybavili autenticky jako simulovaný pokoj. Je to částečně pracovna, částečně oddychová část. Je tu umývadlo a kamínka,“ popsala ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Soňa Provazová.

Domek už pět let není kulturní památkou

V nápadně červeném domku, který vlastní kraj, byla už dříve expozice věnovaná Bezručovi. Její návštěvnost ale po roce 1989 prudce klesla a v posledních letech byla takřka nulová. Exponáty byly proto přemístěny do depozitu prostějovského muzea.

Červený domek v Kostelci na Hané není od roku 2015 na seznamu nemovitých kulturních památek. O jeho vyřazení ze seznamu požádalo olomoucké hejtmanství, kterému se díky tomu uvolnily ruce pro jeho rekonstrukci.

Provoz Červeného domku bude pouze sezonní, a to od dubna do října s otevírací dobou od úterý do neděle. Pro skupiny či zájemce o výklad bude k dispozici odborná pracovnice. Je ale nutné se předem objednat. Pro ostatní je vstup během otevírací doby volný.