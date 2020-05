Dům básníka Petra Bezruče má přijít o souseda. Místní nesouhlasí

Kraj nejprve plánoval opravit oba domky, pak však záměr přehodnotil. Záchrana Bílého domku podle vyjádření úřadu není finančně adekvátní jeho významu. „Je to finančně velice náročné. Červený domek má přece jenom větší historickou hodnotu hlavně díky osobnosti Petra Bezruče,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Kamila Navrátilová.

Někteří místní obyvatelé to však odmítají. „V Bílém domku bydleli paní Trnková, která ho Bezručovi pronajímala, a jeho sekretář a kamarád Antonín Pírek,“ připomíná Jiří Kastner, který v Bezručově ulici žije celý život a proti zbourání domu protestuje. Dokonce začal sbírat podpisy pod petici za zachování stavby, zatím jich však posbíral jen zhruba čtyři desítky.

„Samozřejmě nás trošku překvapilo, že se ten dům bude bourat. Ale je to asi podle finančních možností Olomouckého kraje jako majitele nemovitosti. Pokud by Bílý domek zůstal, je otázkou, jaké by bylo jeho využití,“ uvažuje starosta Kostelce na Hané František Horák (KDU-ČSL).

Podle plánu kraje v místě stávajícího Bílého domu vznikne odpočinkový prostor pro návštěvníky opraveného Červeného domku. V něm vznikne stálá výstava o životě a tvorbě Petra Bezruče, který zde bydlel od roku 1939 až do své smrtí v roce 1958. Práce mají začít už příští rok, kraj počítá s náklady ve výši čtyři a půl milionu korun.

Bezručův domek už není památkou, básník byl prý přeceňován

V Červeném domku byla už dříve expozice věnovaná Bezručovi. Její návštěvnost ale po roce 1989 prudce klesla a v posledních letech byla takřka nulová. Exponáty byly proto přemístěny do depozitu prostějovského muzea. Domek také roku 2015 vypadl ze seznamu nemovitých kulturních památek. O jeho vyřazení ze seznamu požádalo olomoucké hejtmanství, kterému se díky tomu uvolnily ruce pro jeho rekonstrukci.