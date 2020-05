Kdo na moje místo? Před 150 lety se narodil Petr Bezruč, básník, který nechtěl být slavný

Pozornost neměl Bezruč rád i kvůli svému vzhledu. „Když byl malý, pral se s německými chlapci a ti mu při potyčce vyrazili přední zuby. Až do dob na univerzitě chodil bez nich, v dospělosti během studií prodělal také neštovice, které mu upřímně na kráse nepřidaly,“ vysvětlila Martina Klézlová ze Slezského zemského muzea, proč se básník stahoval do sebe. Dokonce po maturitě uvažoval, že vstoupí do kláštera.

K pocitu osamění přispěla také smrt jeho otce, zemřel, když Bezručovi - tedy Vladimíru Vaškovi, jak znělo jeho občanské jméno - bylo třináct let. Antonín Vašek patřil k buditelům, v roce 1860 začal ve Slezsku vydávat první český list - Opavský besedník. Za své pročeské názory musel pykat, úřady ho donutily přestěhovat se do Brna.

Petr, ale ne Bezruč

V jihomoravském městě vystudoval Vladimír gymnázium a poté místo do kláštera odešel studovat filologii do Prahy. Hlavní město mu ale k srdci příliš nepřirostlo, zklamal jej tehdejší silný německý vliv. Ze studií zběhl, vrátil se do Brna a později se stal poštovním úředníkem v Místku. Tam se seznámil s vlasteneckým učitelem (později kočovným hercem nebo advokátním úředníkem) Ondřejem Boleslavem Petrem.

OSTRAVA

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,

sto roků kopal jsem uhlí,

za sto let v rameni bezmasém

svaly mi v železo ztuhly.

Uhelný prach sed mi do očí,

rubíny ze rtů mi uhly,

ze vlasů, z vousů a z obočí

visí mi rampouchy uhlí.

Chléb s uhlím beru si do práce,

z roboty jdu na robotu,

při Dunaji strmí paláce

z krve mé a z mého potu.

Sto roků v kopalně mlčel jsem,

kdo mi těch sto roků vrátí?

Když jsem jim pohrozil kladivem,

kdekdo se začal mi smáti.

Lehko se zasmát mi kdekdo moh,

ve Vídni, v ústraní tichém.

Když tomu panstvu smích nepomoh,

bodáky přišly za smíchem.

Přátelé spolu vyráželi na túry po kraji, kde Petr seznamoval Bezruče s historií a problémy jednotlivých vesnic, upoutal jeho pozornost k sociální a národní otázce Slezska. Oddělila je od sebe tragédie - v roce 1893 spáchal Petr sebevraždu.

„Tento buditel českého lidu byl zásadním člověkem v Bezručově životě,“ upozorňuje Martina Klézlová, „a právě toto hluboké přátelství mnohdy vede k pochybnostem a domněnkám o autorství Slezských písní.“ Kritické vydání sbírky, které před třemi lety připravili pracovníci Ústavu pro českou literaturu, ale podobné spekulace označily za pusté a nepodložené.

Tolik hořkosti

Sám Bezruč se k autorství Slezských písní přihlásil až v roce 1910. První básně přitom vyšly už v roce 1899 v týdeníku Čas. „Způsobily v Praze doslova senzaci. Všichni začali pátrat po stopách básníka, dokonce se objevily inzeráty,“ začal tím podle Martiny Klézlové hon na Bezruče.