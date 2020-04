Osazení obřích vrat předznamenalo otevření hořínského zdymadla

Suché zkoušky komory by měly podle Jana Prokeše ze zhotovitelské firmy Metrostav začít na přelomu května a června. V červnu by se měla komora naplnit vodou k dalším zkouškám, a potom již začne provizorní provoz.

Vraňansko-hořínský plavební kanál je již od loňského jara uzavřen a historické zdymadlo v Hoříně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hotová bude až napřesrok, ale již letos v létě by měla být plavební komora částečně v provozu. Nyní dostala nová vrata – po horních i ta vyšší, dolní. Jsou dvanáct metrů vysoká, každá polovina vrat váží 30 tun a je šest metrů široká.

Jedním z účelů rekonstrukce je zajistit, že se bude moci plout z Mělníka do Vraňan celý rok. Letos tomu tak ale ještě nebude. V zimě bude kanál opět uzavřený a komora kvůli dokončení stavebních prací i instalaci automatických systémů opět vypuštěna.

Během rekonstrukce památkově chráněného zdymadla z roku 1905 zanikl původní most v jeho dolní části, stavba nového začne ještě před koncem dubna. Bude zdvižný. Plavební komoře by přesto měl zůstat původní vzhled. Při rekonstrukci se využívají i původní kameny.

Ředitelství vodních cest upravuje celou trasu z Mělníka do Prahy. Zvyšuje podjezdní výšku mostů na sedm metrů, čímž chce zvýšit plavební parametry Vltavy pod Prahou. Měly by tudy potom plout větší osobní lodě nebo nákladní plavidla s kontejnery. Celková investice do navyšování plavebních parametrů úseku Mělník–Praha dosahuje zhruba 1,5 miliardy korun.