Dva muži, kteří se chtěli nabourat do firemního systému, dostali u soudu podmínku

„To, že někomu odtajníte ceny, svoji obchodní politiku, to znamená velké ohrožení pro firmu,“ řekla zmocněnkyně poškozené společnosti Markéta Rajecká.

Šturc svému bývalému kolegovi z práce nabídl přes prostředníka Romana Kafku dvacet tisíc korun za to, že do jednoho z firemních počítačů namontuje zařízení, které dokáže prolomit zabezpečení sítě.

„Krádeže dat patří k jednomu z nejzávažnějších jednání zaměstnanců a bývalých zaměstnanců. Je na to samozřejmě pamatováno trestním zákoníkem a je tomu třeba zabránit.“

„Soud shledal oba obžalované vinnými a uložil podmíněné tresty. Jako nejpřísnější trest uložil trest odnětí svobody v délce osmnácti měsíců se zkušební dobou v délce dvou let,“ upřesnila mluvčí Krajského soudu Ostrava Klára Krystynová.

Zařízení mělo kopírovat hesla

Do firemní počítačové sítě se muži podle redaktora ČT Jiřího Loučky chtěli dostat pomocí takzvaného USB keyloggeru, který zapisuje jednotlivé úhozy do klávesnice. Pachatel tak získá přístupové heslo do počítače.

„Jakýkoliv uživatel, ani nemusí být technicky zdatný, odpojí klávesnici a připojí keylogger mezi klávesnici a počítač, zařízení poté zpátky zasune,“ popsal zařízení počítačový expert z VŠB-TU Ostrava Jan Plucar.

Případů hackerských útoků na firmy řešila policie v poslední době už několik. Podle odborníků za to může špatné zabezpečení. Nedávno hackerský útok ochromil například fungování benešovské nemocnice nebo těžební společnosti OKD.