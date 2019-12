OKD po hackerském útoku obnovilo těžbu v dolech. Škody údajně nebudou velké

Společnost OKD podle plánu obnovila těžbu ve svých dolech na Karvinsku, kterou v pondělí ukončila z bezpečnostních důvodů po hackerském útoku na firemní počítačovou síť. Potvrdil to mluvčí těžební společnosti Ivo Čelechovský. OKD těžbu obnovilo poté, co vytvořilo oddělenou interní počítačovou síť. Škody by podle vedení firmy neměly být velké.