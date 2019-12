Nové motoráky pro Kladno a modernizace elefantů. ČD mají smlouvu pro střední Čechy, musí ale obměnit vlaky

Smlouvy uzavřené s pražskou organizací ROPID a Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) umožňují postupně přenechat dalším dopravcům až čtvrtinu provozu. V příštím roce tomu tak ale nebude, alternativní dopravci budou jezdit pouze tam, kde již jezdí – z Prahy do Roztok či z Čelákovic do Mochova. Drahám zaplatí Praha za provozování regionálních železničních linek 1,01 miliardy korun a Středočeský kraj dalších 2,1 miliardy korun.

Příměstské vlaky u Prahy jezdí ve špičkách pracovních dnů i v desetiminutových intervalech, denně průměrně jezdí 1769 osobních a spěšných vlaků. V příštích deseti letech by jich mělo podle nové smlouvy ve středočeském regionu být 2211. České dráhy ale nemají absolutní jistotu, že je po celé desetiletí budou vypravovat všechny.

Podle ředitele Ropidu Petra Tomčíka by v budoucnu měly proběhnout soutěže na zmíněnou linku S49 Praha–Roztoky a také na dopravce zcela nové linky S61, která by měla vést z Radotína přes Krč do Běchovic. O vypsání dalších soutěží podle něj teprve bude jednat Praha se Středočeským krajem. „Nic konkrétního předloženo není,“ připustil Tomčík.

Deset nových motoráků, desítky modernizovaných vlaků

Součástí nového kontraktu pro ČD je požadavek na obměnu vozového parku. Především jde o nové motoráky pro linku S5 Praha–Kladno. Mělo by jich být deset s kapacitou zhruba 120 míst. „Soutěž jde do finále. Věřím, že v průběhu ledna 2020 bude uzavřena, vybereme dodavatele. Předpokládáme, že v letech 2022 a dále budou jednotky postupně dodávány do provozu,“ uvedl ředitel odboru regionální dopravy ČD Jiří Ješeta.

Zároveň mají dráhy rekonstruovat 71 elektrických jednotek City Elefant a 49 motorových jednotek Regionova. City Elefanty podle Ješety projdou modernizací interiéru, dostanou zásuvky a wi-fi, nejstarší vlaky z první série dostanou také nové toalety s uzavřeným odpadovým systémem. Regionovy podle něj rovněž dostanou zásuvky či nový informační systém, dráhy také nechají přečalounit sedadla a doplnit wi-fi.