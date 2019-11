Cementárnu ve Štramberku odmítli zastupitelé. Podle firmy jsou obavy zbytečné

Petici proti nové cementárně podepsaly během čtyř dnů zhruba dva tisíce lidí. Záporně se k plánu stavěla i přilehlá obec Ženklava. Zastupitelé Štramberku už dříve záměry na rozšíření těžby zamítli, nyní město žádá vypracování komplexního posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Své vyjádření město pošle ministerstvu životního prostředí. Pětistránkový dokument obsahuje mnoho připomínek a obyvatelé Štramberku v pondělí žádali jeho doplnění o dalších dvacet bodů. „Připomínky se týkají především zahlubování lomu, to znamená obavy ze ztráty podzemní vody, dále spalování uhlí a obavy z negativních vlivů na ovzduší,“ vysvětluje starostka Andrea Hlávková (SNK pro občany Štramberka). Připomínky se týkají také nárůstu dopravy i průjezdnosti přes železniční přejezd. „Další jsou obavy z toho, že komín plánované cementárny by měl být zhruba na úrovni naší základní školy, tudíž by to mělo špatný vliv na všechny děti jak základní školy, tak tří mateřských školek,“ doplňuje Hlávková a dodává, že věří, že posudky, které si nechá zpracovat Štramberk či ministerstvo, názor města potvrdí.

Méně nákladních vozů, slibuje manažer projektu Závod Kotouč ve Štramberku je předním českým výrobcem stavebního materiálu a vápenných produktů k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách. Cementárna by podle záměru firmy vyráběla 563 tisíc tun cementu ročně. Společnost by kvůli tomu chtěla rozšířit těžbu v lomu o pětinu na 42,1 hektaru a prohloubit ho. Teď je povolena hranice 270 metrů nad mořem, firma ji chce posunout až na 220 metrů nad mořem. Projektový manažer Josef Jurák uvedl, že obavy z ekologické zátěže jsou neopodstatněné. Kapacita těžby by se podle něj nenavýšila. „Výroba cementu nahradí výrobu kusového vápence. Díky tomu dojde k lepšímu využití suroviny a břidlice,“ věří Jurák. Díky tomu, že by se vápenec zpracovával přímo v místě, by podle něj naopak ubylo jízd nákladních automobilů. Štramberský závod nyní zaměstnává 145 lidí. Po rozšíření výroby by přibylo dalších 70 až 80 pracovních míst.