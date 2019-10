V Liberci rezignoval náměstek primátora Němeček. Vadí mu otočka ohledně modernizace můstků

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) změnu názoru zdůvodnil tím, že kraj přislíbil stejnou výši příspěvku na projekt jako město, tedy 7,5 milionu korun. S vedením kraje bude primátor navíc jednat o zvýšení krajského příspěvku, aby byl podíl města nižší. Stát by měl přispět 15 miliony korun, pokud dotaci ministerstvo školství schválí.

Kdo nahradí Němečka ve funkci statutárního náměstka, zatím není zřejmé. Němeček zatím zůstane zastupitelem a podle svého vyjádření asi bude nadále podporovat koalici. „To není o tom hlasování, které se tady odehrálo. Já bych byl rád, kdyby se tady to, co se stalo, už nikdy nestalo. Protože teď se to stalo kvůli takové hlouposti, což jsou nějaké můstky na Ještědu, což je marginální záležitost. Ale příště by se to mohlo stát kvůli opravdu něčemu důležitému, a to bych si doopravdy nepřál,“ dodal.