Stánek nabízel zdravý horský vzduch přímo na pražské magistrále. Řidiči se mohli nalokat do zásoby

Podle Michala Vojtíška z ČVUT, který se na měření podílel, je ale zásadní vzdálenost od zdroje znečištění. „Každých pár desítek metrů v tom hraje velkou roli,“ uvedl. Při pohybu městem je tak podle něj dobré vybírat trasu vzdálenější od rušných ulic. Množství prachu se totiž drží blízko silnic a křižovatek – například podél Jižní spojky nebo v oblasti Spořilova.

V době smogu bude pražská MHD zdarma

Zlepšit vzduch ve městě by měla mimo jiné dostavba Pražského okruhu. Magistrát chce také více nízkoemisních vozidel v MHD. Ta má být už v nadcházející sezoně v době smogu bezplatná. „Je to to málo, co s tím můžeme dělat a naznačit lidem v ten den: Nejezděte autem, máte tady alternativu a máte ji ještě zdarma,“ vysvětluje radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Praha také zakáže topení uhlím ve starých a neekologických kotlích první a druhé emisní třídy, a to od října příštího roku. To je o dva roky dříve, než budou zakázané celorepublikově.

Už letos pak bude platit v době smogové situace zákaz topení ve druhém zdroji tepla: například v krbu. Domácnosti si pak budou muset vystačit s hlavním zdrojem.