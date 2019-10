Každý den myslel na svobodu, vzpomíná manželka „vídeňského hlasu Ameriky“ Helena Medková

„To znamená Masaryk, Beneš, Zlín, Baťa, demokracie, vlastenectví. Byla to jejich republika, osud republiky byl jejich osudem. Ta doba byla velmi krátká, ale velmi je to ovlivnilo,“ říká Helena Medková. „Před nástupem do školy jsem věděla, že jsou neslušná slova, která se doma neříkají, jako Moskva, komunisti, pionýři, později jsem se dozvěděla, že se jiná slova neříkají ve škole. Pan prezident Masaryk, sokolský slet, skauti,“ dodává.

Ivan Medek dostal jako chartista téměř okamžitě azyl. Aby ho získala i Helena, přihlásila se jako jeho budoucí manželka. Za pár měsíců se vzali a oba tehdy ve Vídni začínali od nuly. „Přičichli jsme k oblastem, o kterých jsme neměli potuchy. Co je to emigrace, co je to azyl, uprchlík, nemít peníze, nemít práci, být nezaměstnaný a závidět člověku na ulici, že jde do práce. Nás to ale oba srovnalo, oba jsme byli stejní začátečníci, ten rozdíl, který byl v Čechách markantní, se tam úplně setřel,“ říká.

Než odjel do Vídně, zeptal se Heleny, jestli by se nepokusila vyjet za ním. Tehdy přikývla, rozloučili se ale s tím, že to nemusí vyjít a že se možná už nikdy neuvidí. „Pak jsem o Vánocích odjela do Mnichova navštívit japonskou přítelkyni. V Mnichově na nádraží stál Ivan,“ vzpomíná na první setkání za hranicemi.

Oba dva ale brzy našli uplatnění. Zatímco Helena začala učit hru na klavír, Ivan Medek se jako chartista a člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných uchytil ve vídeňské pobočce Hlasu Ameriky. „Šlo o to, dostat to do povědomí světa. Jsou tady dva tábory, Východ a Západ, a to, že v Praze někdo píše nějaké prohlášení, to bylo třeba světu nutit. Ivan dostával zprávy od chartistů, Václava Havla, Jiřího Hájka, Petra Uhla nebo i anonymních, kteří materiály Charty volali do Vídně. To jsem přepisovala na počítači, on to revidoval a jel další den do redakce a tam to namluvil,“ popisuje Helena Medková.

Nevěděl, jak to v roce 1989 dopadne

„V tom listopadu jsme dostali zprávu, co se děje na Národní třídě, Ivan se otočil, jel znovu do Hlasu Ameriky a tam natočil dovětek, že režim, který v roce 1948 začal bitím, v roce 1989 bitím také skončil. A potom se ho lidé ptali, jak jsi mohl říct, že skončil, vždyť to nebylo jisté. A on říkal, nevěděl jsem nic, já jsem to risknul,“ vzpomíná Helena Medková.