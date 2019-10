Po Praze zakazuje bublináře a obří pandy v ulicích i Český Krumlov

Proti narušení estetického vzhledu města i znečištění

Podle starosty obří maskoti narušují estetický vzhled města a bublináři znečišťují veřejné prostranství, fasády budov, výlohy i šaty kolemjdoucích. Českokrumlovská vyhláška tak nově zakazuje pouliční vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her a v převlecích, jejichž rozměry zjevně přesahují proporce dospělého člověka. Zakázaná budou i vystoupení, která poruší práva jiných hlukem, pachem či znečišťováním.

„Za zjevně nepřiměřená se považují zejména vystoupení hlasitá, zahrnující vytváření bublin nebo výtvarná vystoupení s použitím aerosolových rozprašovačů,“ doplnila mluvčí města Petra Nestávalová.

Český Krumlov už několik let trpí pod návalem turistů. Do města, kde žije asi 13 tisíc obyvatel, každoročně přijedou zhruba dva miliony návštěvníků. Víc než třetinu tvoří Asiaté. Ve městě se loni ubytovalo 293 644 turistů, tedy 17 procent všech, kteří přijeli do jižních Čech.