Konec obřích plyšáků a vlezlých bublin. V úterý už v Praze padaly první pokuty

Prvním pokutovaným byl muž v kostýmu postavičky Mickey Mouse. Ještě v pondělí na Staroměstském náměstí vystupovat mohl, ve úterý už ne. O změně podle svých slov nic nevěděl.

„Pandy, gorila, Mickey Mouse, to všechno je organizované z ciziny. To jsou občané z Ukrajiny, Ruska. Někdo je do toho oblíkne, dá jim jenom nějaké informace, kde se mají pohybovat, ale už ne, kde je to zakázané,“ vysvětluje Miroslav Stejskal z městské policie.

Během první kontrolní hodiny museli strážníci řešit dva incidenty, v případě převleku padla i pokuta tisíc korun. Druhý muž, který plánoval hrát na náměstí na skleničky, pokutu zaplatit odmítl. Nakonec i on musel prostor opustit, kvůli nezaplacení pokuty ho navíc čeká správní řízení.