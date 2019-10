Z Libeňského mostu zmizí ocelové lampy, nové budou na původních betonových stožárech

„Budou odstraněny staré ocelové stožáry veřejného osvětlení a na historických stožárech budou vyměněna stávající svítidla za nová ledková,“ popsal opravu mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Petr Jansa. Kvůli výměně světel ale nebudou moci přes most oba dny jezdit tramvaje.

Kvůli opravě Libeňského mostu se chystá jeho dvouletá uzavírka, prozatím je ale na obzoru pouze menší, dvoudenní. Most slavnostně otevřený 29. října 1928 dostane ke svému 91. výročí nové osvětlení, výměna se uskuteční 25. a 26. října.

Že se Libeňský most díky odstranění ocelových stožárů částečně vrátí k původnímu vzhledu, je spíše vedlejším důsledkem. Ocelové stožáry podle magistrátu nemohou na mostě zůstat kvůli statice. „Máme posudek a stožáry už nevyhovují normám,“ uvedl asistent pražského náměstka pro dopravu Ondřej Chlupáček. Datum výměny magistrát zvolil i s ohledem na výročí stavby.

Spolu s lampami se na mostě dělníci na konci příštího týdne pustí i do oprav kolejí „Během tramvajové výluky provedeme jejich běžnou údržbu,“ avizoval Chlupáček.

Libeňský most, který je nyní v havarijním stavu, čeká celková rekonstrukce. Ta by podle Chlupáčka měla začít na přelomu let 2021 a 2022. Jde ale už o několikátý termín, který magistrát stanovil. Termín jaro 2020 se posunul kvůli nezájmu o výběrové řízení.