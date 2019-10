Chvaletice nesmí vypouštět odpadní vodu do Labe. Kraj musí o povolení rozhodnout znovu

„Nikdo s námi nepočítal jako s účastníky řízení. Úřad vydal rozhodnutí, které nabylo právní moci a bylo zveřejněno. My jsme se o něm až pak dozvěděli, přihlásili jsme se jako opomenutý účastník a měli jsme možnost se odvolat,“ vysvětlila právnička Laura Haiselová. Ministerstvo podle ní uznalo, že krajský úřad měl rozhodovat v takzvaném režimu podstatné změny, což dává možnost do řízení vstoupit i dalším účastníkům.

Vydané povolení pro elektrárnu napadla právnická organizace Frank Bold. Dosáhla toho, že kraj bude muset do řízení o povolení přizvat i spolky a obce a bude se muset zabývat také vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí.

Kromě prodloužení platnosti o další čtyři roky elektrárna žádala také o navýšení hmotnostních limitů pro rtuť z deseti na jedenáct kilogramů za rok, rozpuštěných anorganických solí z dvou tisíc tun na 2200 tun ročně, ropných látek z 600 na 660 kilogramů za rok, nerozpuštěných látek z 30 tun na 33 tun ročně a navýšení celkového objemu vypouštěné vody.

V původním rozhodnutí úřad stanovil limity, které jsou v rozporu se závěry o nejlepších dostupných technikách, a tím podle Haiselové vlastně udělil elektrárně další výjimku. Elektrárna Chvaletice nyní nemá platné povolení pro vypouštění odpadních vod. Až do nového rozhodnutí krajského úřadu by je neměla do Labe vypouštět.