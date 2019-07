Protest u elektrárny Chvaletice. Aktivistům vadí dopady spalování uhlí, někteří blokují vjezd do areálu

Ekologičtí aktivisté pochodem z Řečan nad Labem do Chvaletic na Pardubicku protestovali proti prodloužení provozu chvaletické elektrárny. Demonstrace byla součástí Klimakempu, akce zaměřené na diskuse o změně klimatu a současné energetice a možnostech dalšího vývoje. Demonstranti obešli kolem elektrárny, kolem 14. hodiny si vyslechli proslovy a poté se začali připravovat na cestu zpátky do Řečan, kam část z nich skutečně vyrazila. Několik desítek lidí naopak začalo vsedě blokovat hlavní vjezd do elektrárny.