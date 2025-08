Kauza hřebčína v Kladrubech se vrací k vrchnímu soudu

U tří lidí NS vyhověl jejich vlastním dovoláním. V případě pěti dalších lidí a firmy Chládek a Tintěra soud naopak vyhověl Střížovu dovolání, podanému v jejich neprospěch. Týká se to také bývalého ředitele stavební firmy Cettus Vladimíra Nového, který si vyslechl nejpřísnější trest ze všech obžalovaných, a to tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let. Dostal také peněžitý trest 200 tisíc korun.

Stříž u některých aktérů prosazoval přísnější právní kvalifikaci, případně zpochybňoval uložení trestu pod zákonnou sazbou.

U jednoho odsouzeného NS vyhověl jak jeho vlastnímu dovolání, tak podnětu žalobců. Naopak odmítl dovolání dalších čtyř lidí a firmy Chládek a Tintěra, stejně tak odmítl Střížovo dovolání ohledně dvou dalších lidí a také ohledně zproštěných firem DOP Construction a Strabag. Z výroku tak plyne, že vrchní soud bude znovu rozhodovat o devíti lidech a jedné firmě, ve zbytku verdikt zůstává pravomocný.