Prostějov bude mít první kameny zmizelých. Přijede i zakladatel projektu Günter Demnig

„S ukládáním začneme 10. září 2019 ve tři hodiny odpoledne v ulici Křížkovského, konkrétně pěticí kamenů za ženy rodiny Brennerovy,“ řekl Michal Šmucr ze spolku Hanácký Jeruzalém. Stolpersteiny budou poté uloženy i v dalších ulicích, kde před transportem dříve žili židovští obyvatelé.

Takzvané kameny zmizelých objednala pro Prostějov Židovská obec Olomouc přímo u výrobce a autora projektu Güntera Demniga. „Ten se také zúčastní uložení prvních jedenácti kamenů v Prostějově,“ řekl předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

Ukládání kamenů se zúčastní i rabín Daniel Mayer, potomek rabína Lesela Brülla z Prostějova. Mayer žije v Izraeli a loni přijel do města, aby odhalil pamětní desku obětem holokaustu na budově prostějovského hlavního nádraží. Právě to bylo v roce 1942 dějištěm transportu více než tisícovky obyvatel do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

O židovském hřbitově se zatím jedná

Židovské organizace za uložení stolpersteinů bojovaly delší dobu. Prostějovské radnici museli dokázat, že zlaté kameny v chodnících nejsou pro chodce nebezpečné, například v zimním období. Město také žádalo o doplnění informací k zajištění úhrady veškerých nákladů a chtělo znát i připomínky obyvatel nežidovského původu.

V posledních letech se o Prostějovu mluvilo i kvůli sporu o pietní úpravu bývalého židovského hřbitova, který byl zničen za německé okupace. Radnice dlouho rehabilitaci hřbitova odmítala, na jeho místě je totiž park i parkoviště a v sousedství základní škola.