Před 76 lety odjel z Hodonína u Kunštátu poslední transport Romů do Osvětimi. Holocaust zde připomíná nový památník

Příští rok by měla být hotova také expozice připomínající osudy Romů. „Provoz památníku bude sezonní, tak jak jsme plánovali, do konce října a pak zase od začátku dubna,“ dodala Horváthová.

Sběrným táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo za války 1300 Romů včetně starých lidí, žen a dětí. Kvůli katastrofálním podmínkám ubytování i stravy a tyfové epidemii jich za rok fungování 207 zemřelo. Ostatní byli převezeni do vyhlazovacího nacistického tábora v Osvětimi. Poslední transport Romů do Osvětimi odjel z tábora v srpnu 1943.

V táboře panovaly nelidské podmínky, lidé umírali na tyfus

V místě památníku se v úterý dopoledne uskutečnilo pietní shromáždění u příležitosti 76. výročí hromadného transportu Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Věnce položili účastníci i v nedalekém Žalově, kde v hromadném hrobě leží přes 120 mužů, žen a dětí, kteří v táboře podlehli epidemii tyfu.

Pomodlit se za ně přišla i sedmdesátiletá Jiřina Somsiová s vnučkou. Její rodiče prošli táborem v Hodoníně u Kunštátu i koncentračními tábory. „Tatínek sem přijel v začátcích, když sem on a jeho bratři byli nasazení na práci. Budovali tady domky, nevěděli pro koho. Ani to, že tady budou trpět,“ vzpomíná Somsiová.

V táboře podle historiků panovaly nelidské podmínky. V barácích pro maximálně 300 lidí jich v létě 1942 žilo dokonce přes tisíc. „Do dnešní doby se dochovaly dva, jsou výrazně rekonstruované. Jeden barák vězňů a druhý dozorců,“ přibližuje historik Muzea Romské kultury Dušan Slačka.

„Jsem vděčná za vybudování památníku, Romové si ho zasloužili. Každý rok se tu můžeme scházet a zapálit svíčku. Je to šílenství, co se dělo za hrůzy. Dbáme na to, aby se to z paměti lidí nikdy nevymazalo,“ ujišťuje Somsiová.