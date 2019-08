Památník, který u Kunštátu připomíná holocaust Romů, je bez expozic. Nový správce shání peníze

Nedaleko Kunštátu bylo v letech 1940 až 1950 – s krátkou přestávkou – internační středisko pro lidi nepohodlné tehdejším režimům. Nejdříve sloužilo jako kárný pracovní tábor, od srpna 1942 jako cikánský tábor rodinného charakteru, podobně jako v Letech u Písku . Byli tam soustřeďováni Romové před transportem do Osvětimi. Táborem prošlo 1396 osob, z nichž na tomto místě zemřelo 207 mužů, žen a dětí.

I tak se zájemci do nedokončeného památníku budou moci podívat. Na 19. srpna tam muzeum plánuje uspořádání tradičního pietního aktu, v rámci něhož otevře areál veřejnosti ještě před zpřístupněním expozic.

Nový správce chce do areálu přilákat návštěvníky. „Doufáme, že se památník stane centrem tématu holocaustu Romů. Připravujeme lektorské programy pro školní skupiny nebo semináře,“ přiblížila ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a tím, že konkrétní termín dokončení je vzhledem k zajištění financí nejasný.

Na konci války tábor využíval i německý wehrmacht, který zde měl výcvikové středisko. Později ho nahradil tábor rumunských vojáků, kteří společně s Rudou armádou osvobozovali Československo. Po druhé světové válce v Žalově skončili Němci, kteří nebyli schopni odsunu. Osmdesát jich zemřelo. Nakonec to byl tábor nucených prací pro vězně nastupujícího komunistického režimu.

Sběrným táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo za války 1300 Romů včetně starých lidí, žen a dětí. Kvůli katastrofálním podmínkám ubytování i stravy a tyfové epidemii jich za rok fungování 207 zemřelo. Ostatní byli převezeni do vyhlazovacího nacistického tábora v Osvětimi. Poslední transport Romů do Osvětimi odjel z tábora v srpnu 1943.

Před koncem války se v areálu cvičili příslušníci wehrmachtu, pobývali tam vojáci rumunské armády a objekt v létě 1945 fungoval i jako lazaret Rudé armády. Po komunistickém puči sloužil objekt jako Tábor nucené práce.

Později se zařízení v Hodoníně využívalo pro pionýrské tábory nebo jako rekreační středisko.

Pietní místo vznikne po demolici vepřína

Muzeum bude od poloviny roku spravovat také druhé místo spojené s romským holocaustem, památník v Letech u Písku. Převezme i pozemky vepřína, který vykoupil stát od soukromého majitele.

„Celkové pojetí místa zahrneme do architektonické soutěže o jeho budoucí podobě. Chceme to probrat i s veřejností,“ řekla Horváthová. Dodala, že v místě nebudou žádné budovy s expozicemi, ale spíše skromnější důstojné pietní místo připomínající, co se tam dělo.