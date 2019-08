Graffiti z Karlova mostu odstranil muž, který se jejich čištěním několik let živí. Nešlo čekat, říká

„Odstraňováním graffiti se živým několik let a mám za sebou tisíce realizací po celé Praze v památkové zóně UNESCO,“ říká Černý v rozhovoru pro ČT24. „Od nasprejování uteklo zhruba čtrnáct dní – a doba čtrnácti dní je maximální možná pro odstranění nápisů bez použití chemie, tak abychom byli schopni ho z mostu vymýt. Když to jde jen vodou a párou, proč na to používat chemii?“

Restaurátoři začali nasprejovaný nápis odstraňovat v sobotu a plánovali, že práce potrvají zhruba dva týdny. Černý se ale ujal díla sám a v neděli ráno mezi pátou a sedmou hodinou graffiti odstranil. Zákrok vysvětluje právě vzniklou časovou tísní a tím, že chtěl zkrátka Karlovu mostu vrátit jeho původní podobu – protože ví jak na to a může to díky své technice udělat.

S památkáři a restaurátory se prý nijak poměřovat nechtěl. A ti se také (ještě před odhalením Černého identity) nechali slyšet, že byl zákrok provedený neodborně, protože ve spárách mezi pískovcovými bloky zůstaly zbytky barvy.

„Je pravda, ve spárách anebo na místech, která nebyla pod vodou až tak vidět, mohlo něco zůstat,“ připouští muž, který čistil Karlův Most. „Z komerčního hlediska je ale stěna vyčištěná. Jestli v tom restaurátoři vidí problém. Rád půjdu a graffiti dočistím. Zaprvé mě honil čas, nebylo ještě pořádně vidět (kvůli časné hodině) a když je kámen, tak to na tom pořádně nevidíte.“

Případem dobrovolného odstranění sprejerského nápisu se zabývá i policie, byť bez podezření z trestného činu. Právě policejní zájem o případ vedl Černého k tomu, aby odtajnil svou identitu. „Dostal jsem strach,“ říká s tím, že následně zamířil podat vysvětlení na nejbližší policejní služebnu, v tomto případě na Malou Stranou.