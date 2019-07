Omezte levnou ocel z Číny, jinak evropské hutě zkrachují, vyzývají stát ostravští oceláři

„Pokud se bude dovážet ocel ze zemí mimo EU, bude to pro evropskou produkci likvidační. Cena této oceli není ovlivněna CO2 povolenkami jako ta evropská. Cenově jí naše výroba nemůže konkurovat,“ řekl předseda Základní organizace OS KOVO Petr Slanina.

Jde o reakci na to, že EU zvýšila limity na dovoz takové oceli o pět procent. Slanina v pátek po jednání s Jirotkovou řekl, že už napsali dopis ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Stát by se měl podle Slaniny pustit do intenzivního jednání s představiteli EU a požadovat, aby se limit na dovoz levnější oceli opět snížil. „Je to jedna z možností. Druhá je, že bude dovážená ocel zatížena cly,“ řekl.

Snížení výroby v Ostravě, ale bez propouštění

Nové vedení ostravské hutě tento týden oznámilo, že sníží výrobu o dvacet procent, svůj krok zdůvodňuje právě současnou situací na trhu, kde zdražují suroviny, povolenky a problémy působí i dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii, zejména z Číny. Propouštět se ale nechystá.

Také podle analytiků českému i evropskému ocelářství škodí zdražování emisních povolenek a dovoz levné oceli z třetích zemí, kde výrobci nemusejí dodržovat žádné emisní limity ani nejsou součástí programů na snižování produkce CO2, tudíž vyrábějí s podstatně nižšími náklady. Právě z těchto zemí zesílily dodávky do Evropy po zavedení cel v USA.