Při nehodě na přejezdu u Hradce Králové zahynuli čtyři lidé v autě. Dva dospělí, dvě malé děti

Den po tragické nehodě na přejezdu na Rakovnicku přišla další – v Černožicích na Královéhradecku. Zemřeli při ní čtyři lidé, všichni byli podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala v osobním autě, do kterého narazil vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové. Tvořil ho velký motorový vůz a přívěsný vůz. Podle policejní mluvčí Ivany Ježkové v autě cestovali a zahynuli dva dospělí a dvě děti ve věku pět a osm let.

Nehoda se stala krátce před třetí hodinou odpoledne. „Udála se na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor,“ uvedl Drápal. Přejezd je hned u černožické zastávky, kde se kříží Hradecká ulice s železniční tratí Pardubice–Jaroměř.

„V době nehody jel vlak poměrně vysokou rychlostí. Je to koridor, kde vlak jede téměř stokilometrovou rychlostí. Osobní auto bylo vláčeno zhruba 300 metrů,“ doplnila policejní mluvčí Ivana Ježková. Lidé v autě podle ní zemřeli na místě. Auto vlak zcela zdemoloval. Nikdo z osmi desítek cestujících v havarovaném vlaku neutrpěl zranění. Většina z nich po nehodě odjela evakuačním hasičským autobusem do Hradce Králové.

Trať je jednokolejná, ale velmi vytížená – jezdí po ní rychlíky z Prahy do Trutnova i z Pardubic do Liberce, spěšné a osobní vlaky. Ty všechny nyní, v nedělní odpolední špičce, musí nahradit autobusy. Dva spoje – jeden z Hradce do Trutnova a jeden do Jaroměře – České dráhy odřekly.