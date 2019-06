V beskydském dole Frenštát se těžit nebude. Shoda však není, co bude s areálem dál

Všechny strany sporu se tento týden sešly k projednání dalšího postupu. Starosta Trojanovic, v jejichž lokalitě se areál nachází, Jiří Novotný (Naše Beskydy), si z něj bere jako hlavní příslib to, že do října předloží OKD harmonogram prací, jak by celá likvidace měla vypadat.

Slib o definitivní likvidaci těžební společnosti však firma OKD později potvrdit nechtěla. „Společnost OKD účastníkům jednání navrhla, že sama převezme iniciativu a v průběhu následujících čtyř měsíců připraví návrh na možné řešení problematiky dolu Frenštát,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Shoda tak nepanuje v tom, co by z areálu nakonec mělo vzniknout. Tedy poté, co bude na podzim hotov demoliční plán a dvě těžební věže půjdou k zemi. Starosta by uvítal na místě areálu louku. Rozhodnuto však ještě není, zda samotný důl bude zasypán, či ne. Ve hře je totiž varianta, že by OKD dobývací prostor pod zemí nadále udržovalo. „Vymýšlí, jak zachovat jámy, bez těžních věží,“ řekl Novotný.

Poznamenává, že těžní věže tu už neměly stát v roce 1989, kdy jim propadlo dočasné povolení a nebylo prodlouženo. Zatím tedy starosta předpokládá, že do šesti let by už po areálu nemělo být žádné památky.

Do udržování dolu dává firma OKD 60 milionů korun ročně. Jejím majitelem je státní firma Prisko, kterou řídí ministerstvo financí. Náměstek ministryně financí Ondřej Landa potvrdil názor resortu, že v dole Frenštát se těžit nebude. Co však bude dál s dobývacím prostorem, je věcí dalšího jednání. Demolice by měla vyjít na stovky milionů korun. Náměstek upozornil, že čím více bude OKD investovat do svého pozemku, tím více jeho hodnota stoupne.