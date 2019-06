Rodičům chlapce z dokumentu Infiltrace musí nemocnice vydat jeho zdravotnickou dokumentaci

Rodiče chlapce, jehož příběh přiblížil dokument České televize z cyklu Infiltrace, podali na společnost Nemocnice Pardubického kraje několik žalob. Ta, kterou se nyní zabývala pardubická pobočka královéhradeckého krajského soudu, se týká zdravotní dokumentace z předoperačního vyšetření. Odvolací soud pravomocně potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého je povinností nemocnice zajistit, aby bylo možné vytvořit kopii zdravotnické dokumentace v čitelném formátu.

Soudkyně v úvodu vyzvala obě strany k pokusu o smír, ale nemocnice trvala na své dosavadní argumentaci. Tvrdila, že není schopna zajistit extrahování záznamu z přístroje, na kterém vyšetření proběhlo. Potřebovala by k tomu součinnost dodavatelské firmy a stálo by to 5710 korun. Rodina přitom podle chlapcova otce částku za vytvoření kopie dokumentace nemocnici zaplatila, peníze ale nemocnice poslala zpět.

Podle soudu nemocnice ví, co přístroj umožňuje, a snaží se řízení prodlužovat, aby nebyl vydán záznam. „Asi něco skrývá,“ uvedla předsedkyně senátu Alena Pokorná.

Právní zástupkyně nemocnice se také pokusila zpochybnit, že jsou informace, které rodiče chlapce žádají, vůbec zdravotnickou dokumentací. Soud to odmítl. „Je to velice smutná záležitost a obrana nemocnice se jeví odvolacímu soudu jako účelová. Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná,“ podotkla soudkyně.