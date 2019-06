Dolní Vítkovice lákají pod vysokou pec Bolt Tower. Vznikl tam další prostor pro návštěvníky i akce

Za pár týdnů bude přístupná i koksovna

DOV se snaží v areálu postupně zpřístupňovat další a další prostory, už za několik týdnů chce otevřít budovu koksovny uprostřed areálu, která byla zrekonstruována za dvanáct milionů korun. Doposud byl tento objekt oplocený a veřejnosti nepřístupný, nyní byl renovován do téměř původní podoby.

„Chceme všechno důležité připravit do festivalu Colours of Ostrava, kdy koksovnu už v nějakém režimu zpřístupníme. Je to v podstatě zpřístupnění nové expozice. Kromě toho, že to bude součást organizovaných turistických prohlídek, tak v případě nějakých akcí to může být nový prostor pro konání setkání nebo si tam dokážu představit divadlo či filmový festival,“ uvedl Koudela. Festival Colours of Ostrava začíná 17. července.