Další lákadlo pro návštěvníky: Dolní Vítkovice opraví bývalou koksovnu

Za svou 162 let dlouhou historii vítkovické vysoké pece vytavily 90,1 milionu tun surového železa . Kromě dodávek železa pro vlastní ocelárny pomáhaly dodávkami i Nové huti a byly téměř výhradním dodavatelem železa pro slévárny v České republice.

Výroba železa má na severní Moravě dlouhou tradici. Mezi producenty tohoto kovu patřila po 162 let i společnost Vítkovice , která před 20 lety, 27. září 1998, symbolickým posledním odpichem na nejstarší vysoké peci produkci surového železa ukončila. Tradice výroby pokračuje ve firmách ArcelorMittal Ostrava či Třinecké železárny, Vítkovice se nyní zabývají hlavně strojírenstvím.

Sanace na poslední chvíli

Pro záchranu objektu bylo podle zástupců areálu nezbytné zahájit stavební práce co nejdříve. Pokud by totiž nadále zůstal vystaven povětrnostním vlivům, ničily by se ocelové a betonové konstrukce. Problémem jsou také náletové dřeviny, které z něj nyní vyrůstají a ohrožují jeho statiku a stabilitu.