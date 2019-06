Zaměstnanci ostravských hutí nasadili 3D brýle. Virtuální realita je učí zvládat krizové situace

ArcelorMittal Ostrava má v budoucnu v plánu převést do virtuální reality všechny své provozy, a tím stávající pilotní projekt rozšířit. V první vlně chce vedení nejdříve proškolit nové zaměstnance.

Virtuální realita má údajně mnohem příznivější účinek než klasické školení nebo testy. Podle odborníků se zaměstnanci díky virtuální realitě dokáží lépe vcítit do dané situace. „Virtuální realita je super. Je prokázáno, že lidé si to prožitkem lépe zapamatují,“ řekl bezpečnostní expert Jakub Kejval.

„Působilo to na mě ze začátku trošku nezvykle. Ten pocit byl takový jiný, ale když si potom zvyknete na ovládání, tak si myslím, že je to docela dobrý prostředek,“ řekl jeden ze zaměstnanců Jan Hučín.

Speciální školení neprobíhají přímo v provozu, huť na to má vyčleněné prostory. Ve výukové místnosti dokáží brýle simulovat konkrétní výrobní halu a v ní nebezpečné situace. ArcelorMittal Ostrava zatím nový způsob školení testuje, například na čerstvých absolventech středních a vysokých škol.

Každý den se v Česku zraní v práci 120 lidí

V Česku dochází k úrazům na pracovišti nejčastěji do dvou let od nástupu do nového zaměstnání. Každý den se v práci zraní v průměru 120 lidí, nejčastěji dochází k úrazům v pondělí kolem desáté hodiny dopoledne. Každý třetí den se přitom někomu stane nedodržení bezpečnostních zásad osudným.

Některé firmy se snaží bezpečnostní školení neustále inovovat a vylepšovat, aby dosáhli co největší efektivity. „Bohužel, většina z firem je pro papír, například pro vyplňování testů,“ doplnil bezpečnostní expert Kejval.