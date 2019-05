„Zachraňte Bredu!“ V Opavě se demonstrovalo za ikonický obchodní dům

Odborníci o opavské Bredě mluví jako o architektonickém unikátu. Patří k symbolům města, ale už sedm let dovnitř veřejnost nesmí. Vlastník domu, firma podnikatele Kamila Kolka, totiž skončil v konkurzu. Od té doby je budova zavřená a chátrá.

Správce celý obchodní dům zajistil proti zatékání a do posledního místa vyklidil. Breda je připravena k případnému prodeji za 55 milionů korun. Nový majitel by však do objektu musel investovat možná až půl miliardy. Opava na koupi a opravu nemá peníze. Taková investice by podle vedení města na několik let zablokovala rozvoj Opavy.