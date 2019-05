Problémy s dálnicí D1 v Ostravě se táhnou už jedenáct let. Zatím se dočká jen provizorní opravy

Podle vedení Moravskoslezského kraje bude nutné opravit dálnici úplně. Zároveň ale upozorňuje na to, že i kdyby Ředitelství silnic a dálnic mohlo začít s rekonstrukcí hned, nebylo by to vhodné. Kompletní oprava ostravské dálnice by si vyžádala úplné uzavření celého úseku, což by údajně způsobilo dopravní kolaps v regionu. Nejdříve je prý nutné dokončit opravy silnice D48 mezi Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem.

Jedinou možností je v tuto chvíli provizorní oprava, která teď probíhá na několika úsecích ostravské dálnice D1. Díky novému povrchu budou moct řidiči jezdit po dálnici rychleji, místo současných šedesáti kilometrů za hodinu až sto desítkou. Finišují práce nedaleko Mariánských hor ve směru na Brno, po novém povrchu se řidiči projedou za týden.

Po skončení prací ve směru na Brno se dělníci přesunou na úsek, který vede dále do Polska. To by měly být poslední z plánovaných provizorních úprav, které mají být hotové do konce letních prázdnin. Takto opravená vozovka na ostravské dálnici by mohla vydržet dalších pět let. Cena za provizorní opravy se může dostat až na padesát milionů korun.