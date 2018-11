Odstartovala oprava dálnice D1 mezi Ostravou a Polskem. Silničáři odstraňují život ohrožující hrby

Kvůli bezpečnosti se tam jezdilo sníženou rychlostí, nyní je v opravovaném úseku doprava ještě svedena do opačného jízdního pruhu. Provizorní opravy by měly být hotovy do jara a přijdou na 50 milionů korun, pak ale dálnici čeká důkladná rekonstrukce za 4,2 miliardy korun.

Problémy dálnice se týkají zhruba osmnáctikilometrového úseku mezi mimoúrovňovým křížením s Rudnou ulicí v Ostravě a mimoúrovňovým křížením v Bohumíně. ŘSD se kvůli tomu pře už několik let se stavební společností Eurovia. Podle ŘSD zhotovitel stavby nedodržel domluvený postup a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia to odmítá s tím, že na stavbu použila pouze materiál, který si objednalo ŘSD.

Provizorní opravy podle ŘSD nemohly začít dřív, aby se nezničily důkazy pro soudní spory. „V tuto chvíli máme osm soudních sporů vyhraných a jeden byl prohlášený za promlčený. Celkem jsme vysoudili 368 milionů korun. Nicméně to jsou, řekněme, ty méně důležité, minoritní soudní spory,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Nejdůležitější spory podle něj čekají ve čtyřech případech na rozhodnutí rozhodčího soudu hospodářské komory a v jednom případě u Obvodního soudu pro Prahu 1.

„To jsou soudní pře, které mají rozhodnout o té majoritní, o největší části zavinění škody, jinými slovy, kdo zaplatí rekonstrukci a de facto výstavbu zhruba poloviny úseku znova,“ řekl Rýdl.

Následovat bude několik stavebních etap

Podle Rýdla by letos mělo ŘSD stihnout opravu čtyř úseků. „Celkem jich máme připraveno na opravu 14. Životnost provizorních oprav je zhruba tři roky. Do těch tří let se musí rozhodnout a připravit definitivní oprava,“ podotkl mluvčí. Cena kompletní rekonstrukce se odhaduje zhruba na 4,2 miliardy korun.

„Kolem osmi – devíti kilometrů by bylo třeba rekonstruovat do té míry, že téměř s nadsázkou můžeme hovořit o stavbě dálnice úplně znova,“ uvedl Rýdl. Stavba by podle něj mohla začít dva nebo tři roky po provizorní opravě. „Do té doby potřebujeme mít pravomocné rozhodnutí soudu,“ uzavřel mluvčí.

Hlavatý doplnil, že peníze za provizorní opravy bude ŘSD vymáhat soudně jako náklady na údržbu dálnice. Po renovované dálnici by se mělo jezdit rychlostí 110 kilometrů v hodině.