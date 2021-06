901 závad ostravské dálnice D47. O odpovědnosti má rozhodnout vláda

O stavbě D47 se začalo mluvit už v roce 1963 a její budoucí podobu projednávali politici od 90. let. Stavbu šedesátikilometrového úseku z Lipníka nad Bečvou do Ostravy svěřila vláda premiéra Miloše Zemana až v roce 2002 izraelské firmě Housing and Construction (H&C). A to bez výběrového řízení.

Tehdejší ministr dopravy Jaromír Schling to odůvodnil tím, že jde o pilotní projekt, na nějž nebylo možné vyhlásit tendr. Poprvé se totiž na financování měl podílet veřejný i soukromý sektor.

Firma H&C měla dálnici postavit za 125 miliard korun, tedy za 2 miliardy korun za kilometr. Přitom dnes je podle Nejvyššího kontrolního úřadu průměrná cena jednoho kilometru 416 milionů korun a i tak by měla podle NKÚ být o pětinu nižší.

V roce 2003 vláda Vladimíra Špidly dohodu s Izraelci zrušila s tím, že je stavba příliš drahá. Protože ke zrušení došlo oficiálně bez důvodu, penále státu vůči firmě přesáhlo 600 milionů korun. Zakázku šetřila i policie pro podezření z korupce, k výslechu si pozvala celou vládu a prověřovala možné zavinění Schlinga. To se ale neprokázalo a policie případ odložila.

„Podezření z korupce bylo u D47 velmi silné, ale nakonec jsme nenašli nic, čím bychom ho mohli dokázat,“ uvedl v roce 2004 pro HN detektiv, který se podílel na vyšetřování případu. D47 začalo ve stejném roce ze státních peněz stavět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Kvůli chybějícím územním rozhodnutím ale stavba začala nabírat skluz. Také nákup pozemků pod dálnicí prověřovala policie, a to kvůli spekulacím. Ani u něj se ale neprokázalo spáchání trestného činu.

ŘSD zadalo stavbu konsorciu v čele s ODS-Dopravní stavby Ostrava, kterou později převzala Eurovia. Kvalita D47 se stala tématem krátce po dokončení konsorciem v čele s ODS-Dopravní stavby Ostrava. Během několika měsíců došlo na třech místech ke zvlnění povrchu. Podle stavební firmy se do náspu „téměř stoprocentně dostal materiál, který tam nepatřil“.