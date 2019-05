Většina rybníků má závady a mohou být nebezpečné, varuje Povodí Ohře

Pracovníci Povodí Ohře při kontrole okolí svých řek našli hráze rybníků, které netěsní, praskliny nebo dokonce poškozená stavidla. Většinou patří obcím nebo soukromníkům.

Zanedbání může způsobit problémy. Například ve Velkém Luhu na Chebsku po loňské květnové bouřce voda z přeplněného rybníka natekla lidem do domů. „Kdyby se přetrhla hráz i u rybníka, který je nad ním, tak by se velká voda dostala dál a možná by nevydržela ani tahle hráz,“ říká starostka Jiřina Vrábelová (ČSSD). Hráz starého rybníka nápor přívalových dešťů sice vydržela, ale přetékala, a to ji mohlo poškodit.

Proto vodohospodáři kontrolují i malé rybníky, které nemají ve správě. Hrázím, takzvaným přelivům, věnují největší pozornost. „Musí být v kondici, nesmí tam být žádné zátrhy, výmoly, rýhy a podobně,“ vysvětluje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.