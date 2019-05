Slovenskou strelu rozebrali na díly. Odborníci dokončují opravu motorů a vybírají novou barvu

Samotná přeprava vlaku z Kopřivnice do Hranic na Moravě byla velmi náročná, protože bylo potřeba vlak nejdříve dostat na vlečnou soupravu. Ta Slovenskou strelu poté převezla po silnici až do hranické opravny, stěhování trvalo skoro celý den.

„Oprava Slovenské strely je náročná záležitost. Musí proběhnout podle dobových materiálů. Tatra dnes vyrábí nákladní automobily, nemá už schopnost vyrábět železniční vozy,“ řekl loni generální ředitel společnosti Tatra Kopřivnice Radek Strouhal. Oprava bude stát více než 42 milionů korun a většinu pokryje evropská dotace.

Slovenská strela by měla po náročné rekonstrukci získat vzhled, jaký měla před více než osmdesáti lety. Kopřivnická Tatra s ní má velké plány, při výjimečných událostech by chtěl podnik pořádat vyhlídkové jízdy a vznikne také depo, které bude vlak chránit před nepříznivými podmínkami.

Vlak byl nejrychlejší v Československu, proto dostal název „strela“

Motorový vlak Slovenská strela vyjel poprvé 13. července 1936 a obsluhoval trať Praha–Bratislava. Unikátní vůz měl jedinou zástávku v Brně a trasu tak urazil za čyři hodiny a 50 minut, proto dostal jméno Slovenská strela.

Po začátku druhé světové války byl odstaven, protože chyběly pohonné hmoty. Po válce ještě vůz chvíli jezdil hlavně jako ministerský nebo vládní vlak, vozil i představitele Československa na procesy do Norimberku, a to až do 50. let. Vlaky Slovenská strela byly vyrobeny dva, jeden z nich vyhořel.