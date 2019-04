Medvěd se vrátil do CHKO Beskydy. Pokud nezamíří mezi lidi, odchyt mu nehrozí

Medvědice, kterou nedávno odchytili ochránci přírody a nasadili jí monitorovací obojek, opustila okolí Hukvald na Frýdecko-Místecku a vrátila se zpět do CHKO Beskydy. Úřady ani ochránci přírody proto v tuto chvíli neuvažují o případném odchytu či odlovu. Úřady by mohly zasáhnout v případě, že by šelma začala ohrožovat lidi a jejich obydlí.