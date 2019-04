Průzkum v uzavřené části dolu ČSM začne během několika dnů. Těla by měla být vyproštěna do poloviny května

Těžební společnost OKD chce do konce týdne provést průzkum v uzavřené části dolu ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku. První těla horníků by mohli záchranáři dostat na povrch v dubnu, všech devět těl by pak mělo být vyproštěno do poloviny května. V prosinci minulého roku došlo v šachtě k výbuchu metanu, při kterém zahynulo 13 horníků.