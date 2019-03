OKD vyplatí rodinám horníků víc peněz. Další miliony rozdělí prostřednictvím své nadace

Pozůstalým také přísluší náhrada nákladů na výživu. Týká se to těch, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval. Pozůstalí budou rentu dostávat nejdéle do měsíce, kdy by horník dosáhl 65 let. Renta bude v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku.

Další miliony z Nadace OKD

Pro postižené rodiny společnost vyčlení dalších patnáct milionů korun. Nadace OKD tyto peníze rozdělí mezi pozůstalé polských i českých horníků. Ředitelka nadace Karolína Preisingerová řekla, že peníze budou rodinám přerozděleny do konce dubna.

Už dříve Nadace OKD získala ve veřejné sbírce 2,7 milionu korun. Další sbírku, tentokrát výhradně určenou dětem horníků, organizoval Spolek svatá Barbora. Celkem se vybralo víc než čtyři miliony korun.

Stav popáleného horníka se zlepšuje

Polský horník, který se při prosincovém výbuchu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku vážně zranil, se už věnuje rehabilitaci. Popálen byl na 65 procentech těla a dlouho byl v kritickém stavu. Teď už se léčí na standardním oddělení. Před propuštěním bude muset podstoupit ještě drobné operace na hlavě.