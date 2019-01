OKD zahájilo výplatu odškodného pozůstalým po zemřelých hornících

Nárok na okamžitou sociální výpomoc ve výši 30 tisíc korun mají družky horníků, které s nimi v době jejích smrti žily ve společné domácnosti. Po 20 tisících korunách dostanou v případě, že nemají nárok na odškodnění 240 tisíc korun, také děti, které s horníky žily. Za nezaopatřené děti se považují i ty, kterým ještě nebylo 26 let, a řádně studují.

Pozůstalí mají také nárok na náhradu nákladů na výživu, tedy takzvanou rentu. „Bude příslušet pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat,“ uvedl Čelechovský.

Rentu budou dostávat po dobu, kterou by jim byl povinen platit výživu horník, nejdéle však do měsíce, kdy by horník dosáhl 65 let. Renta se bude pohybovat v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku zaměstnance, podle toho, kolik lidí živil.