Zoo Olomouc likviduje následky vichřice. Na pomoc svolá i dobrovolníky

Pomůžou i dobrovolníci

Harvestor by měl v areálu zoo pracovat zhruba dva týdny. Podle vedení zahrady to pohyb návštěvníků nijak neomezí. Postupně se bude posunovat po zasažené stráni, takže se přiblíží k cestě vedoucí od výběhu sobů k vjezdu do Safari Euroasie.

Hned jak těžká technika skončí, nastoupí dobrovolníci, kteří se postupně sami hlásí. Bude potřeba zlikvidovat zbylé větve. „K dnešnímu dni evidujeme 103 dobrovolníků. Na dnešní dobu, ochotu nezištně pomoci a věnovat takovéto pomoci svůj čas je to lidí mnoho,“ řekla mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská. Všechny dobrovolníky bude zoo včas informovat.

V uplynulých letech přišla olomoucká zoo o stovky stromů. Lesy poničil nejenom silný vítr, ale také kůrovec. Chybějící stromy pracovníci zahrady nahrazují novými mladými stromky. Loni se jich podařilo vysadit zhruba tři tisíce, zejména listnatých.